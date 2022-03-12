"Маски сброшены": США объявили России экономическую войну – Рябков

"Маски сброшены": США объявили России экономическую войну – Рябков
Фото: pixabay.com
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Цели Вашингтона деструктивны, заявила российская сторона

Замглавы министерства иностранных дел Сергей Рябков указал, что в нынешних реалиях стало предельно ясно – США объявили России экономическую войну.

"Сейчас с Запада маски сброшены", – заявил он.

Рябков упрекнул Вашингтон в бесстыдном спекулировании Штатами возможностями, которыми располагает финансовая система этой страны. Сущность санкционной политики американцев представитель МИД назвал антироссийской и отвратительной.

При этом цели Вашингтона относительно Москвы можно без сомнения назвать деструктивными, отметил он. Рябков подчеркнул, что ограничительные меры, которые Штаты ввели против нашей страны, беспрецедентны.

Отношения Москвы и Вашингтона по вине последнего отброшены "далеко назад", заключил дипломат.

Рябков прокомментировал и действия американской стороны относительно Киева. На фоне кризиса на Украине России не видит никаких предпосылок к продолжению диалога со стороны США.

Ранее американские конгрессмены раскрыли, как отзываются о главе Незалежной Владимире Зеленском на закрытых переговорах.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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