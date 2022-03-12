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Замглавы министерства иностранных дел Сергей Рябков указал,
что в нынешних реалиях стало предельно ясно – США объявили России экономическую
войну.
"Сейчас с Запада маски сброшены", – заявил он.
Рябков упрекнул Вашингтон в бесстыдном спекулировании Штатами возможностями, которыми располагает финансовая система этой страны. Сущность санкционной политики американцев представитель МИД назвал антироссийской и отвратительной.
При этом цели Вашингтона относительно Москвы можно без сомнения назвать деструктивными, отметил он. Рябков подчеркнул, что ограничительные меры, которые Штаты ввели против нашей страны, беспрецедентны.
Отношения Москвы и Вашингтона по вине последнего отброшены "далеко назад", заключил дипломат.
Рябков прокомментировал и действия американской стороны относительно Киева. На фоне кризиса на Украине России не видит никаких предпосылок к продолжению диалога со стороны США.
Ранее американские конгрессмены раскрыли, как отзываются о главе Незалежной Владимире Зеленском на закрытых переговорах.
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