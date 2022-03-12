Комментаторы считают, что глава государства вредит своей стране в первую очередь

Читательская аудитория британского таблоида Daily Mail – преимущественно из США – с крайним неприятием отреагировала на объявленные Белым домом меры в отношении Кремля. Недавно президент Джо Байден сообщил, что Вашингтон введет запрет на импорт российской алкогольной продукции, драгоценных камней и морепродуктов. Вместе с тем глава государства объявил об отправке двенадцати тысяч американских военнослужащих на границу с РФ – в Прибалтику и Румынию.

Американский лидер назвал анонсированные меры "еще одним мощным ударом по военной машине" РФ, а также финансовых учреждений России. Однако Байден признал, что запрет на российскую нефть ударит по кошельку американских автовладельцев.

"Военные действия Путина уже наносят ущерб нашим семьям на заправках. С тех пор, как он начал наращивать военную мощь у украинских границ, цена газа на заправке в Штатах выросла. И на этом он не остановится. Я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы свести к минимуму его повышение цен здесь, у нас дома", – сообщил президент США.

Решение Байдена раскритиковали американские налогоплательщики, заявившие, что Белый дом вредит собственному населению.

"Демократы и средства массовой информации США уже подстраховывают свои нарративы напоминаниями о том, что у России мощная армия", "Байден – самый тупой человек на земле", "Почему НАТО так много тратит на вооружение, если оно не готово угрожать его применением. Байден, ты нелеп", "Кто бы ни управлял делами в Вашингтоне, он понятия не имеет, что делает", – пишут американцы в комментариях.

Ряд медиа тем временем утверждают, что Москва пытается компенсировать потери за счет нефтяных сделок с Ираном.