"Самый тупой человек": Байден привел в ярость американцев из-за новых санкций

"Самый тупой человек": Байден привел в ярость американцев из-за новых санкций
Джо Байден. Фото: Al Drago - Pool via CNP/www.globallookpress.com
Комментаторы считают, что глава государства вредит своей стране в первую очередь

Читательская аудитория британского таблоида Daily Mail – преимущественно из США – с крайним неприятием отреагировала на объявленные Белым домом меры в отношении Кремля. Недавно президент Джо Байден сообщил, что Вашингтон введет запрет на импорт российской алкогольной продукции, драгоценных камней и морепродуктов. Вместе с тем глава государства объявил об отправке двенадцати тысяч американских военнослужащих на границу с РФ – в Прибалтику и Румынию.

Американский лидер назвал анонсированные меры "еще одним мощным ударом по военной машине" РФ, а также финансовых учреждений России. Однако Байден признал, что запрет на российскую нефть ударит по кошельку американских автовладельцев.

"Военные действия Путина уже наносят ущерб нашим семьям на заправках. С тех пор, как он начал наращивать военную мощь у украинских границ, цена газа на заправке в Штатах выросла. И на этом он не остановится. Я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы свести к минимуму его повышение цен здесь, у нас дома", – сообщил  президент США.

Решение Байдена раскритиковали американские налогоплательщики, заявившие, что Белый дом вредит собственному населению.

"Демократы и средства массовой информации США уже подстраховывают свои нарративы напоминаниями о том, что у России мощная армия", "Байден – самый тупой человек на земле", "Почему НАТО так много тратит на вооружение, если оно не готово угрожать его применением. Байден, ты нелеп", "Кто бы ни управлял делами в Вашингтоне, он понятия не имеет, что делает", – пишут американцы в комментариях.

Ряд медиа тем временем утверждают, что Москва пытается компенсировать потери за счет нефтяных сделок с Ираном.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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