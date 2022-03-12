Способы всегда найдутся, уверен специалист

За две недели после начала спецоперации на Украине коллективный Запад обрушил на Россию все свою мощь и наложил беспрецедентные санкции, чтобы обрушить ее экономику. Зарубежные активы Центробанка заморожены, Великобритания объявила о постепенном прекращении импорта нефти и газа из России. А минтранс королевства уже заявил, что запрещает всем судам, имеющим сообщение с РФ, заходить в британские порты.

Однако, считает Джулиан Лонгсон, гендиректор Pole Star, занимающейся морской разведкой и остлеживанием, у РФ есть на вооружении "обманная тактика", которая позволит уклониться от санкций в области судоходства. Российские суда могут отключить автоматические идентификационные системы (АИС) во избежание слежки – и на вполне законных основаниях. К примеру, экипаж объявит, что судно преследуют пираты. А на деле регулирующие органы не смогут отследить эксплуатацию корабля и информацию о нем у правоохранительных органов. Можно также перекачивать нефть из танкера под российским триколором в танкер любой другой страны.

"Еще одна тактика – подмена АИС, когда АИС корабля преднамеренно запрограммирована так, что выдает ложный GPS-сигнал вдали от своего реального местоположения. Можно фальсифицировать отгрузочные документы – вносить поправки в грузовые и судовые данные для скрытия происхождения товаров, либо менять информацию о конечном бенефициарном владельце", – указал эксперт.

По словам замглавы государственного департамента Соединенных Штатов Виктории Нуланд, ведомство поручило коллегам из зарубежных дипмиссий давить на политические руководства стран, чтобы те вводили санкции против России.