Советский спортсмен обозвал Байдена и Джонсона паралимпийцами

Советский спортсмен обозвал Байдена и Джонсона паралимпийцами
Александр Тихонов. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Олимпийский чемпион отреагировал на новые санкции МОК к россиянам

Легендарный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил свое мнение по поводу текущей политики Белого дома в отношении российских спортсменов, которая выстраивается не в последнюю очередь благодаря действиям главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Прославленный спортсмен, однако, считает, что последний лишь выполняет чужую волю и полностью подотчетен Соединенным Штатам. До президента МОК же, на взгляд Александра, не доходит этот момент, и ожидать некоей автономии действий от него не приходится.

Иными словами, считает Тихонов, Томас Бах – обычная рядовая фигура, которая не имеет собственного мнения. Но таковы правила, с давних пор действующие на Западе.

"Байден и Джонсон – паралимпийцы, у которых проблемы с головой. Ну что взять с больных людей?" – считает Тихонов.

Спонсорство России, уверен Александр, также бы означало, что Москва не станет допускать американцев до соревнований. Однако весы склоняются в другую сторону. Все, что остается делать – бороться дальше и подавать исковые заявления.

Тихонов заявил, что такой стране, как Россия, не пристало следовать чужим советам – страна сама должна действовать по собственным правилам. Ведь когда-то так и было.

Напомним, в начале марта Международный паралимпийский комитет под жесточайшим давлением извне применил санкционную политику в отношении спортсменов России и Белоруссии. Оба состава отстранили от Игр, которые проходят в Пекине. В официальном обращении президента МПК Эндрю Парсонса говорится, что комитет лишь ответственно относится к собственному долгу.

Источник: Sport24 ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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