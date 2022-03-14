Москва не собирается выпрашивать отмену санкций

Коалиция западных государств устроила настоящую экономическую травлю нашей страны. Просвещенные и демократичные иностранцы рассчитывают с помощью санкционной дубины добиться от России выгодных для них решений. Однако в МИД РФ подчеркнули, что подобного рода манипуляции ни к чему не приведут. Российские интернет-пользователи поддержали такую позицию Москвы.



С важным заявлением выступил замруководителя главного российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин. Дипломат подчеркнул, что беспрецедентное экономическое давление на Россию не приведет к желаемым за рубежом результатам.



"Запад хочет надавить на Россию, поставить в очень трудное положение нашу экономику и простых россиян", – передает слова высокопоставленного дипломата телеканал "360".



Вершинин подчеркнул, что Москва не собирается менять свой курс и унижаться перед западными оппонентами. При этом санкционное давление на нашу страну в МИД РФ назвали бесполезным и нелегитимным инструментом ведения политики.



Российские интернет-пользователи поддержали дипломата и подчеркнули, что наша страна должна идти своим путем без оглядки на интересы западных держав.

"И это правильно. Россия не должна прогибаться", "Надо им вручить медаль за несообразительность. Они этим только усиливают Россию", "Еще чего – просить. И раньше не просили, сами придут, особенно Европа. И не только из-за нефти. Рынок сбыта огромный, терять его никто не захочет", – напоминают читатели РИА "Новости".

Серьезные перемены на международной площадке начались после стартовавшей 24 февраля специальной военной операции России по защите республик Донбасса. "Утро" ведет онлайн-трансляцию событий.

