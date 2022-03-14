Силуанов высказался о дефолте в России

Силуанов высказался о дефолте в России
Антон Силуанов. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва продолжит обслуживать внешний долг в рублях

Странам Запада выгоден дефолт в России. Поэтому они постарались лишить РФ возможности оплачивать внешний долг. На это указал министр финансов Антон Силуанов.

В понедельник, 14 марта, Минфин опубликовал сообщение о том, как будут исполняться государственные долговые обязательства в нынешних условиях: выплаты будут идти своевременно, но не в валюте, а в рублях по курсу ЦБ на день платежа. Мера эта вынужденная и не отражает реального состояния экономики и финансово-банковского сектора, поскольку средства у правительства РФ есть, но Запад перекрыл к ним доступ.

"Заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований",

– подчеркнул Силуанов.

Ранее глава Минфина сообщал, что объем золотовалютных резервов РФ к весне составлял порядка 640 млрд долларов. Но почти половина из них хранилась за рубежом, и из-за санкций США и ЕС Россия лишилась к ним доступа.

Накануне о возможном дефолте России заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она признала, что Запад ограничил доступ России к средствам, которые могли быть направлены на погашение внешнего долга. В итоге зарубежным финансовым организациям грозит потеря в совокупности около $120 млрд.

Впрочем, эта сумма, хоть и большая, однако вряд ли окажет критическое влияние на международную финансовую систему, считают в МВФ. По словам Георгиевой, для стран куда опаснее другие последствия, например, рост цен на энергоносители и продовольствие, а также поток беженцев с Украины.

Источник: Минфин РФ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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