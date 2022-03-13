Запад заморозил половину золотовалютных резервов России

Запад заморозил половину золотовалютных резервов России
Фоо: pixabay.com
Об этом сообщили в Минфине

Глава ведомства Антон Силуанов назвал сумму, которую заморозили западные страны. Речь идет о 300 миллиардов долларов. Это почти половина золотовалютных резервов нашей страны. Общий объем составляет, по словам министра, порядка 640 миллиардов долларов.

Силуанов добавил, что Россия не намерена отказываться от выплат по госдолгу. Однако производить их Москва будет в рублях, пока золотовалютные резервы не разморозят.

Глава Минфина также сообщил журналистам, что сейчас западные страны пытаются прижать Китай. На Пекин давят, чтобы заставить ограничить доступ Москвы к резервам в китайской валюте.

"...мы видим, какое давление оказывается (...) на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю".

Ранее Силуанов прокомментировал возможность повышения пенсий в нынешних реалиях. Министр финансов заверил, что государство не даст в обиду пенсионеров. Правительство внимательно следит за ситуацией с ценами в стране.

На днях о потерях отчиталась украинская сторона. В Киеве заявили, что с момента начала спецоперации Незалежная потеряла два миллиарда долларов из золотовалютных резервов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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