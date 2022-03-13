Министр финансов высказался о текущей ситуации

Главе Минфина РФ Антону Силуанову задали вопрос о повышении пенсий россиянам на фоне роста цен. Ответ министра был обнадеживающим.

Силуанов заверил, что правительство мониторит, как обстоят дела с ценами. Пенсионеры – это категория россиян, которая нуждается в особом внимании, подчеркнул глава ведомства.

"…конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду", – заверил он.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин предоставил правительству полномочия повышать доплаты пенсионерам, исходя из текущей ситуации. Президент в начале марта объявил о новых мерах поддержки бизнеса и населения страны. Путин заверил, что все пособия и пенсии проиндексируют в срок, как и положено. Подробнее о том, как государство поддержит россиян – в нашем материале.