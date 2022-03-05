Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса и населения

Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса и населения
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кабмин планирует снять ограничения на предпринимательскую деятельность и создать единую систему помощи семьям с детьми

Российское правительство работает над расширением мер поддержки для бизнеса и населения страны в условиях санкционного режима со стороны коллективного Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава отечественных авиакомпаний в субботу, 5 марта.

"В тех условиях, в которых мы сейчас находимся, выходом может быть только одно – максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом. Здесь у нас уже приняты ряд решений", – цитирует РИА "Новости" главу государства.

Он отметил, что сейчас кабмин разрабатывает новые меры поддержки бизнеса, в частности, это касается "снятия различных ограничений на предпринимательскую деятельность".

Все социальные пособия и пенсии россиян будут проиндексированы, как и положено по плану, добавил президент.

Также Путин пообещал в ближайшее время объявить о новых шагах по созданию в стране единой системы поддержки семей от срока беременности до достижения детьми 18 лет.

Была затронута тема и лизинговых самолетов. Как сообщил президент, глава Минтранса Виталий Савельев чуть ли не каждый день по утрам ему звонит с предложениями по решению этой проблемы из-за отказа западных компаний на поставку запчастей.

"Исхожу из того, что летать мы будем", – резюмировал Путин.

Напомним, на этой встрече лидер нации рассказал о том, как тяжело принималось решение о спецоперации на Украине.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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