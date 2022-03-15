Индексация возможна только после установления уровня инфляции, уверены в Госдуме

В сложных условиях санкционного давления российские власти принимают необходимые меры для экономической поддержки населения и бизнеса. В Совете Федерации и Государственной Думе РФ уже высказались за индексацию пенсий.

Так, сенатор Иван Абрамов обратил внимание на рост стоимости продуктов питания и товаров первой необходимости. По мнению заместителя председателя экономического комитета СФ, в нынешней ситуации государство должно помочь гражданам, у которых нет иных источников доходов.

В этой связи, член верхней палаты российского парламента предложил увеличить пенсии на 20-30%. По его словам, с учетом роста цен социальные меры необходимо принять уже весной 2022 года. Для этих целей политик призвал зайдействовать средства ФНБ, а также крупных добывающих компаний.

Сенатор отметил, что в скором времени ситуация стабилизируется. По его словам, "две трети мира" заинтересованы в торговых отношениях с Россией.

Об индексации пенсий также высказались в нижней палате российского парламента. Председатель профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов обозначил механизм индексации.

По его словам, для начало необходимо установить уровень реальной инфляции в России. Это можно сделать после стабилизации внутреннего рынка. Депутат подчеркнул, что после определения индекса реальной инфляции можно будет говорить об уровне индексации пенсий.

Ранее аналитики Bloomberg объяснили, как санкции США дестабилизировали мировые рынки сырья.