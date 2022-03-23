Повышение пенсий с 1 апреля коснется 4 миллионов россиян

Повышение пенсий с 1 апреля коснется 4 миллионов россиян
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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С 1 апреля 2022 года около 4 миллионов россиян получат прибавку к пенсии. Индексация составит 8,6% от размера социальных выплат, которые граждане получили в марте.

На повышение выплат могут рассчитывать получатели пенсий по старости или по состоянию здоровья, которым не положена страховая пенсия. Это граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие минимального трудового стажа, инвалиды и дети-инвалиды. Постановление распространяется также на членов семей, потерявших кормильца, чернобыльцев и ликвидаторов других техногенных аварий, летчиков-испытателей и космонавтов, блокадников и участников ВОВ. Гражданам, получающим две пенсии, например, ставшим инвалидами в результате военной травмы, выплаты также будут увеличены.

Индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению происходит в России в начале второго квартала каждого года. Размер индексации зависит от инфляционных показателей. В бюджете, сверстанном осенью прошлого года, было предусмотрено повышение социальных пенсий на 7,7%. Но в связи с более высоким ростом цен президент РФ Владимир Путин поручил поднять выплаты на 8,6%. На столько же ранее была проиндексирована и страховая пенсия.

При этом власти страны не исключают, что денежное пособие пенсионерам может быть еще увеличено на фоне резкого подорожания продуктов и товаров на фоне западных санкций. 

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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