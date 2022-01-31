Средства на индексацию в казне предусмотрены

В 2022 году страховые пенсии россиянам повысят не один раз, а дважды. На это указала кандидат экономических наук Лариса Сорокина. Получателей социальных выплат тоже не забудут.

Россияне, находящиеся на заслуженном отдыхе, в январе уже получили выплаты с индексацией 5,9%. Этот показатель был утвержден осенью прошлого года на основе прогноза по инфляции. Но реальный рост цен по итогам года оказался выше ожидаемого, поэтому получателям страховых пенсий проведут вторую индексацию.

"Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют еще",

– пояснила эксперт агентству "Прайм". В общей сложности страховые пенсии в 2022 году будут на 8,6% выше, чем в 2021 году.

С 1 февраля в России также поднимут ежемесячные выплаты по инвалидности, чернобыльцам, вдовам погибших и умерших ветеранов ВОВ, участникам и ветеранам боевых действий. Будет увеличен и размер материнского капитала, передает "Свободная пресса".

С 1 апреля запланировано повышение социальных и государственных пенсий. Точный уровень индексации назовут ближе к этому времени, но ориентировочно повышение составит 7,7%.

Индексация пенсий работающим пенсионерам пройдет в августе. На нее могут рассчитывать граждане, которые в предыдущем году уплачивали взносы на обязательное пенсионное страхование, уточняет URA.RU.

Ранее в ПФР отчитались, что средства на внеплановое повышение пенсий имеются в полном объеме.

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