Какой стаж не влияет на пенсию: пояснение ПФР

Тот факт, что человек всю жизнь работал, не гарантирует достойного денежного содержания в старости

На пенсию россиян – ее размер и время начисления – влияет стаж. Но стаж бывает разный – общий трудовой, страховой и специальный. В чем разница, пояснили в московском отделении ПФР.

Главный показатель для начисления страховой пенсии – страховой стаж. Сейчас минимальная норма – 13 лет, но скоро страховую пенсию не назначат без 15 лет страхового стажа.

Страховой стаж – это период, когда уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд. Плюс сюда относятся 11 нестраховых периодов: когда человек официально зарегистрирован как безработный и получает соответствующее пособие; когда служит в армии по призыву; когда сидит с ребенком до полутора лет; когда ухаживает за инвалидом и пр. Важный нюанс – нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж, если до этого человек работал и за него отчислялись взносы в ПФР, уточняет "Прайм".

Общий трудовой стаж – это показатель трудовой деятельности только до 1 января 2002 года.

"Общий трудовой стаж учитывается при определении расчетного размера пенсии при осуществлении оценки пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года"

– пояснили в ПФР.

Специальный стаж – это периоды работ, которые дают право на досрочный выход на пенсию, например, работа в горячих цехах, на Крайнем Севере, педагогическая деятельность. В каждом случае применяется свой коэффициент, поэтому уточнять наличие пенсионных льгот по спецстажу надо в индивидуальном порядке.

Напомним, что для начисления страховой пенсии важен также пенсионный балл – это коэффициент, зависимый от размера зарплаты, с которого отчисляются взносы. Сейчас его минимальный уровень составляет 23,5, к 2023 году он повысится до 30.

Если у человека, достигшего пенсионного возраста, не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, ему будет положена только социальная пенсия. В этом случае можно продолжить работать, чтобы достичь необходимого уровня стажа и коэффициента, или самому копить на пенсию. Кстати, в некоторых случаях сумма пенсионных накоплений может перейти наследникам.