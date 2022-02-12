Речь идет об отмене ряда пошлин и налогов

В этом году для лиц пенсионного возраста ввели ряд определенных льгот, которые позволят снизить или отменить некоторые пошлины и платежи. Об этом рассказал эксперт, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Спикер уточнил, что пожилая категория россиян теперь освобождается от уплаты пошлины за удостоверение доверенности у нотариусов, которая необходима для выплаты пенсии. Отменяется и процедура оформления свидетельствования наследования недвижимого имущества, если лицо проживает с наследодателем.

Действуют освобождение от обслуживания банковских карт национальной отечественной системы МИР, которая используется для начисления всех выплат от государства. Еще одна немаловажная деталь – в 2022 году ожидается освобождение от земельного и имущественного налогов. Вместе с тем государство сохраняет за пенсионером льготы на жилищно-коммунальные услуги.

Эксперт уточнил, что для освобождения от земельного налога необходимо следующее условие: площадь участка не может быть больше шести соток. Если во владении лица находится от двух участков, то льгота действует в отношении единственного. Существуют также льготы по газификации участка – они действуют лишь до границ установленной площади.

А в некоторых субъектах Российской Федерации установлена отмена на оплату проезда в общественном транспорте для пенсионеров.

Еще одна льгота – отсутствие долгов перед приставами при наличии минимальной пенсии.

Ранее юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская рассказала, какие изменения действуют в российском законодательстве с 1 января 2022 года для лиц пенсионного возраста.