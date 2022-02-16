Неработающим пожилым людям придется сделать выбор, какими деньгами пожертвовать

Сообщение о том, что власти России решили навести порядок на рынке аренды жилья, поставило пенсионеров перед сложным выбором. Им придется или отказаться от дополнительного дохода, порой существенно превышающего денежное содержание от государства, или лишиться всех льгот да еще и заплатить внушительный штраф.

Сегодня многие россияне стараются вложить средства в недвижимость, чтобы на старости лет иметь подспорье к пенсии в виде арендной платы за квартиру. Однако теперь договор аренды придется регистрировать и платить налог с дохода. С одной стороны, это законно и справедливо. С другой, это лишит пенсионеров льгот и дотаций со стороны государства. Ведь уровень их дохода будет выше минимального, поэтому никакие доплаты им не положены.

Сдавать квартиру, как прежде, нелегально теперь чревато. В последнее время в России стали более активно выявлять пенсионеров, получающих деньги с жильцов, но не отчисляющих процент государству в виде налога. Если удается доказать факт такого нарушения, пенсионера лишают льгот, сообщает PRIMPRESS.

Более того, нарушителя могут привлечь к административной ответственности. В этом случае ему придется заплатить штраф в размере 20% от общей суммы выявленного дохода, информирует Общественная служба новостей.

Ранее сообщалось, что в Москве значительно выросло количество граждан, оформивших статус самозанятого. В основном, это люди, которые занимаются репетиторством, или сдают квартиры в аренду.

О том, какие льготы есть у пенсионеров, "Утро" писало ранее.