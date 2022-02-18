Заканчивать трудовую деятельность в первой половине месяца невыгодно

Работающий пенсионер, как и все другие сотрудники, имеет право в любой момент распрощаться с работодателем, предварительно уведомив его о своем желании. Но есть одна хитрость в расчете пенсий, из-за которой человеку совершенно невыгодно заканчивать трудовую деятельность до конца месяца.

По действующему в России законодательству человеку, какое-то время продолжавшему работать на пенсии, должны после увольнения индексировать страховые выплаты за этот период. Перерасчет производит Пенсионный фонд на основе данных, которые предоставляют работодатели. Отчет за истекший календарный месяц они должны передать до 15 числа следующего месяца, пояснила экономист Лариса Сорокина агентству "Прайм".

Иначе говоря, не имеет значения, уволился человек 1 апреля или 30 апреля – данные о том, что он закончил работать, ПФР получит только в мае, и только в июне его переведут в статус "неработающего". То есть с точки зрения повышения пенсии нет смысла увольняться в начале месяца, финансово более выгодно уходить в последних числах, сообщает "МИР24".

Стоит помнить, что увеличение пенсии после увольнения произойдет только через три полных месяца – этот срок требуется для поступления в ПФР сведений от работодателя, расчета новой суммы выплат с учетом индексации и прочих бюрократических процедур. Таким образом, прекратив трудовую деятельность в апреле – повторим, что число тут не имеет значения – первое повышенное пособие как "неработающий пенсионер" человек получит в августе. Но, конечно, в этой выплате будет учтена доплата за май, июнь, июль.

При этом пенсионерам, сменившим статус "работающего" на "неработающего", важно помнить, от уплаты взятых ранее займов и покрытия долгов это не освобождает. Но есть случаи, когда сумму долговых обязательств можно сократить, если пенсия является единственным источником дохода, указывает телеканал "360".

Ранее пенсионеров, сдающих квартиры, предупредили об отмене льгот и дотаций, а тем, кто делает это без регистрации договора, пригрозили внушительным штрафом.