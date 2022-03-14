У финансовых партнеров РФ есть два пути

Заморозив валютные счета Центробанка РФ, Запад рассчитывал получить технический дефолт России и дальнейший крах ее экономики. Однако в Москве придумали, как разрушить этот сценарий, и сделали это красиво. На это указал финансовый аналитик, экономист Михаил Беляев.

Он напомнил, что дефолт – это неспособность страны обслуживать внешний долг.

"Предполагалось, что мы не сможем им платить, так как заморожены активы, закрыты счета, и тут они нас подловят и объявят, что мы неплатежеспособны",

– пояснил эксперт в комментарии "Ленте.ру". Но российские специалисты оказались хитрее. Они подтвердили готовность выплачивать задолженность и предложили два варианта. Первый – открытие специальных счетов и перевод туда нужной суммы, но в рублевом эквиваленте по рыночному курсу. Это будет подтверждать, что деньги у страны есть, что она платежеспособна, поэтому объявить в отношении нее технический дефолт не получится.

Другое дело, что кредиторам не нужны рубли. И тут им предлагается другой вариант:

"Хотите получить в той валюте, которая вам нужна, – разблокируйте наши долларовые счета. Все очень просто, логично и, на мой взгляд, достаточно красиво",

– оценил идею Михаил Беляев.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что Запад заинтересован вызывать в России искусственный дефолт, но экономических оснований для этого нет. По оценке министра финансов, в действительности сейчас налицо все признаки дефолта, но со стороны Запада, поскольку это страны-эмитенты не выполнили свои обязательства перед Россией по расчетам в валютах.

Как отметили в начале марта в МВФ, антироссийские санкции могут оказать шокирующее влияние на мировую экономику, особенно на те страны, где население тратит большую часть дохода на еду. В России при этом подчеркивают, что не собираются просить Запад отменить хотя бы часть ограничений.