Телеведущего хотят объявить в международный розыск

Государственное бюро расследований Украины решило объявить телеведущего канала "Россия 1" Владимира Соловьева в международный розыск. Об этом стало известно сегодня, 14 марта.

В понедельник Лычаковский районный суд Львова решил удовлетворить ходатайство местных следственных органов, избрав фигуранту меру пресечения – официальный Киев решил заключить российского телеведущего под стражу. Местные средства массовой информации сообщают, что Соловьева уже уведомили, что тот находится под подозрением в призывах к изменению государственных границ Украины.

ГБР также утверждает, что Соловьев высказывался в поддержку "преступных действий" политического руководства Российской Федерации и поддерживает в своих заявлениях спецоперацию на Украине.

Следственные органы Украины объявили Соловьеву о своем подозрении еще несколько дней назад. 14 числа в ГБР сообщили, что уже завершили сбор необходимой информации, требуемой для объявления россиянина в международный розыск – в ближайшее время, говорится в официальном сообщении ведомства в телеграм-канале, собранные данные направят зарубежным коллегам в Интерпол.

Сам ведущий уже несколько дней находится в санкционных списках Европейского союза – итальянские правоохранительные органы наложили арест на его имущество на озере Комо. Хотя журналист заявил, что ему к подобному отношению со стороны коллективного Запада не привыкать. Вместе с тем Соловьев указал, что не является государственным служащим, а появление в "черном списке" Брюсселя означает некие опасения к его персоне с европейской стороны. Владимир также назвал авторов рестрикций Европейского союза "наследниками нацистской Германии".