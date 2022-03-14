Министр финансов считает, что их уход с нашего рынка "обоюдоостро невыгоден никому"

Москва хочет, чтобы зарубежные компании не прекращали свою деятельность в России, их уход не выгоден ни одной из сторон. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Нам хотелось бы, чтобы компании продолжали здесь работать. Потому что в иностранных компаниях работают российские работники, потребляется российская продукция, производится дополнительный валовый продукт", – сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, уход иностранцев с нашего рынка "обоюдоостро невыгоден никому", и ровно также ударяет по зарубежным компаниям, как и по отечественным. Силуанов не отрицает того факта, что все это сказывается на российской экономике, поэтому Москва заинтересована в том, чтобы иностранцы продолжали работать в РФ.

"И многие компании так и делают", – подчеркнул министр.

Ранее Силуанов указал, что Западу выгоден дефолт в России. Поэтому они постарались лишить РФ возможности оплачивать внешний долг. Однако выплаты будут идти своевременно, но не в валюте, а в рублях по курсу ЦБ на день платежа.

Напомним, ряд западных компаний на фоне проводимой ВС России спецоперации по защите Донбасса в знак солидарности с киевским режимом объявили о временном прекращении деятельности на территории нашей страны.

