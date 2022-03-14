В Брюсселе считают, что их санкции "застали врасплох" Москву

Европейские лидеры обнаружили у себя "новую сознательность и изменение образа мышления", а спецоперация России по защите ДНР и ЛНР их лишь объединила. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в интервью La Repubblica.

"Мы решили, что национальные вопросы, такие как энергетика и оборона, будут рассматриваться в духе европейского суверенитета", – цитирует РИА "Новости" бельгийца.

По его словам, введенные в конце февраля очередные рестриции в адрес Москвы грозят минимальным ущербом для стран Старого света. Между тем, давление на РФ будет продолжено для изменения "баланса сил", анонсировал мусью Мишель, не уточняя, какие именно ограничения ЕС подготовит для "наказания" России.

Он подчеркнул, что прежде государствам континенте удавалось "застать врасплох" Москву. В связи с этим он надеется, что так будет и с новым "пакетом в пакете" санкционных мер.

Ранее замруководителя МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что беспрецедентное экономическое давление на Россию не приведет к желаемым западниками результатам. Москва не станет менять свой политический курс и унижаться перед иностранными оппонентами. Сами же санкции дипломат назвал бесполезными.

