Евросоюз готовит санкционный удар по российским нефтегигантам

Евросоюз готовит санкционный удар по российским нефтегигантам
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Брюссель отказывается инвестировать средства в совместные проекты

Европейский союз готовит санкционные меры в отношении российских компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпромнефть". Как отмечает источник, речь идет о блокировке инвестиций в проекты по нефтяной добыче и разведке ископаемых.

Однако в Брюсселе сообщили, что европейские государства намерены внести определенные корректировки в новый пакет санкций, чтобы сохранить возможность закупки нефти у российских компаний.

На вышеупомянутые фирмы уже распространяются ограничения Евросоюза по кредитованию и долговому финансированию. Новый санкционный пакет, главным образом, подразумевает заморозку финансирования проектов из источников ЕС по добыче и разведке всех ископаемых видов топлива.

Однако настойчивость европейской стороны в стремлении сохранить возможность для покупки российской нефти констрастирует с мерами Белого дома, который запретил импорт топлива из РФ.

"По словам источника, многие правительства ЕС запросили сделать исключение, которые позволили бы европейским компаниям оплачивать свои счета крупным российским компаниям и продолжать покупать нефть. Эта просьба привела к небольшой задержке утверждения новых санкций, первоначально представленных на утверждение в воскресенье. После внесения некоторых изменений в юридические тексты высокопоставленные дипломаты ЕС намерены одобрить измененное предложение позже в понедельник", – говорится в сообщении Reuters.

Заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва не станет "прогибаться" под коллективный Запад, несмотря на беспрецедентное экономическое давление. Никакие манипуляции не приведут к ожидаемому эффекту, подчеркнули в ведомстве.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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