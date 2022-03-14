Чиновник заявил, что поступает по своей совести

Зампред главы Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал объявил о своем решении покинуть пост. Чиновник сообщил, что пошел на подобные меры в знак протеста против отстранения российских и белорусских спортсменов от соревнований по воле руководства Международного олимпийского комитета.

Норвежец сообщил своим коллегам из правления национального комитета, что решил сложить с себя полномочия. В письме сотрудникам, которое попало в распоряжении меда, Ваттердал пишет, что решение МОК противоречит его собственным убеждениям.

"Это решение расходится с моей системой ценностей и представлениям о спорте. Я не желаю ни представлять тех, кто его принял, ни ассоциироваться с подобными действиями в целом", – высказался норвежец по поводу происходящего.

В интервью жуналистам Ваттердал сообщил, что выступает ярым противником всех военных действий на территории Украины и лично знает там население, которое переживает текущую ситуацию. Однако решение о закрытии мероприятий для россиян и белорусов считает несправедливым. А решение об отставке, считает он, не призвано оказать давление на спортивный совет – мужчина следует личным убеждениям.

"У меня нет ожиданий, что это может что-то повлечь, я лишь поступаю по совести, чтобы постоять за российских коллег и затем смотреть им в глаза. Я получал положительные отлики от тех, кому отправлял сообщения среди коллег. В Совете по спорту также был сотрудник, заявивший, что уважает мое решение, даже если он лично с ним не согласен. Я был против политических демонстраций на трибунах. В общем, не желаю смешивать политику и спорт", – высказался Ваттердал.

Ранее советский биатлонист Александр Тихонов раскритиковал главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха за санкции против российских спортсменов. Спортсмен считает, что тот фактически не имеет собственной политической воли и следует установленным Соединенными Штатами правилам.