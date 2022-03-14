Зампред Олимпийского комитета Норвегии уволился из-за санкций против России

Зампред Олимпийского комитета Норвегии уволился из-за санкций против России
Фото: vk.com/oksanov
продолжениеОбъявивший экономическую войну с Россией Байден уничтожает американцев - Fox News
Чиновник заявил, что поступает по своей совести

Зампред главы Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал объявил о своем решении покинуть пост. Чиновник сообщил, что пошел на подобные меры в знак протеста против отстранения российских и белорусских спортсменов от соревнований по воле руководства Международного олимпийского комитета.

Норвежец сообщил своим коллегам из правления национального комитета, что решил сложить с себя полномочия. В письме сотрудникам, которое попало в распоряжении меда, Ваттердал пишет, что решение МОК противоречит его собственным убеждениям.

"Это решение расходится с моей системой ценностей и представлениям о спорте. Я не желаю ни представлять тех, кто его принял, ни ассоциироваться с подобными действиями в целом", – высказался норвежец по поводу происходящего.

В интервью жуналистам Ваттердал сообщил, что выступает ярым противником всех военных действий на территории Украины и лично знает там население, которое переживает текущую ситуацию. Однако решение о закрытии мероприятий для россиян и белорусов считает несправедливым. А решение об отставке, считает он, не призвано оказать давление на спортивный совет – мужчина следует личным убеждениям.

"У меня нет ожиданий, что это может что-то повлечь, я лишь поступаю по совести, чтобы постоять за российских коллег и затем смотреть им в глаза. Я получал положительные отлики от тех, кому отправлял сообщения среди коллег. В Совете по спорту также был сотрудник, заявивший, что уважает мое решение, даже если он лично с ним не согласен. Я был против политических демонстраций на трибунах. В общем, не желаю смешивать политику и спорт", – высказался Ваттердал.

Ранее советский биатлонист Александр Тихонов раскритиковал главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха за санкции против российских спортсменов. Спортсмен считает, что тот фактически не имеет собственной политической воли и следует установленным Соединенными Штатами правилам.

Источник: NRK ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

МИД России обозначил главное условие урегулирования ситуации на Украине

РФ не видит оснований для размещения миротворцев ООН

Пушилин обещал отомстить ВСУ за удар по Донецку

Специалисты устанавливают точку запуска ракеты "Точка-У"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей