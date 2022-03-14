Вашингтон придумал и в этот раз, как отвлечь население от нарастающих противоречий

Антироссийские санкции, введеннные администрацией Джо Байдена, вредят самой глобальной системе, которую Вашингтон выстраивал последние 80 лет, считает журналист Fox News Такер Карлсон.

Как считает ведущий, Белый дом объявил экономическую войну суверенному государству – в условиях, когда не был убит ни один американец. Не было зафиксировано ни единого вторжения, либо нападения со стороны Российской Федерации на Соединенные Штаты. Однако подрыв глобальной системы, созданной США, грозит крахом и обнищаем американскому населению. Арест имущества россиян – беспрецедентные меры, на которые ранее не шла ни одна команда президента. По крайней мере, считает репортер, на словах все соблюдали верховенство закона ради сохранения целостности системы.

"Какое удивительное совпадение. Они наделили себя чрезвычайными полномочиями для борьбы с коронавирусом. А когда таковые вдруг начали ослабевать, стали настаивать на конфликте с Россией. И тут они берут на себя исторические военные полномочия", – считает Карлсон.

Репорте напомнил, что администрация Байдена пошла дальше всех своих предшественников и начала накладывать аресты на активы российской стороны.

"Американцы не стали спрашивать себя, к чему это может привести. Насколько мы далеки от того, что нас в стране начнут обвинять в сговоре или государственной измене, или ином трудноопределяемом преуступлении? Насколько далеки мы от того, чтобы начали конфисковывать наши средства с наших банковских счетов?" – вопрошает телеведущий.

Карлсон убежден, что во многом политическое руководство обеспечило американское население "внешним врагом", чтобы избавить от тщательного анализа и отвлечь от внутренних проблем.

Вместе с тем Карлсон заявил, что современные IT-гиганты манипулируют общественным сознанием обывателя по указке Белого дома, уводя людей от реальности.