МПК наплевал на лозунг "Спорт вне политики"

Чиновники Международного паралимпийского комитета, находящиеся под жесточайшим давлением западных стран, все-таки дрогнули и решили применить по отношению к России и Белоруссии политику двойных стандартов. Спортсменов, представляющих союзные государства, официально отстранили от Игр в Пекине.

Решение МПК опубликовано на официальном сайте организации. Очевидно, что международные функционеры попросту наплевали на исторический лозунг "Спорт вне политики". И в этом случае не сработают даже бездарные оправдания главы комитета, мол, иностранные правительства имеют влияние на Олимпийские игры.

В конце концов, международные структуры должны защищать интересы всех своих членов, а не отдельные амбиции недобросовестных западных политиков. Заявления президента МПК Эндрю Парсонса об ответственном отношении к своему долгу теперь уже выглядят смехотворными.

В то же время стоит отдать должное чиновнику. Он не стал придумывать фейки, как это любят делать его заокеанские хозяева. Глава МПК честно признался, что на организацию оказывается давление по принципу телефонной дипломатии. По его словам, правительства некоторых стран пригрозили отказом от участия в пекинских Играх, если там будут присутствовать спортсмены из России и Белоруссии.

Стоит ли напоминать, что к украинским атлетам подобные санкции не применялись, когда Незалежная восемь лет вела боевые действия против мирных жителей Донбасса? Международная реакция возникла лишь тогда, года наша страна решила защитить независимость ДНР и ЛНР в рамках спецоперации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва была готова к санкциям однако не ожидала, что Вашингтон и Брюссель начнут оказывать давление на спортсменов, артистов и журналистов.