Спецоперация на Украине нанесла Европе масштабный удар - МИД Молдавии

Спецоперация на Украине нанесла Европе масштабный удар - МИД Молдавии
Фото: Annette Riedl/dpa/www.globallookpress.com
Страны переживают серьезнейший кризис

Спецоперация на Украине привела к большим проблемам в Европе. Такое заявление сделал глава МИД Молдавии Николай Попеску.

Он отметил, что это привело к самому масштабному гуманитарному кризису в Молдавии и европейских государствах за последние несколько десятилетий. Страны столкнулись с большим наплывом беженцев. 

По его словам, молдавско-украинская граница будет открыта для тех, кто пытается сбежать из Украины. Сейчас в страну приехало 300 тысяч беженцев, треть из которых осталась в Молдавии. Их размещают в своих домах граждане.

Попеску указал, что из-за происходящего страна нуждается в помощи и внешней поддержке для урегулирования ситуации. 

К слову, далеко не все жители западных государств довольны наплывом украинских беженцев. Некоторые жалуются на хамское поведение мигрантов. 

В Польше автобусы с украинскими гражданами и вовсе встретили ругательствами. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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