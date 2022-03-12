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Спецоперация на Украине привела к большим проблемам в Европе. Такое заявление сделал глава МИД Молдавии Николай Попеску.
Он отметил, что это привело к самому масштабному гуманитарному кризису в Молдавии и европейских государствах за последние несколько десятилетий. Страны столкнулись с большим наплывом беженцев.
По его словам, молдавско-украинская граница будет открыта для тех, кто пытается сбежать из Украины. Сейчас в страну приехало 300 тысяч беженцев, треть из которых осталась в Молдавии. Их размещают в своих домах граждане.
Попеску указал, что из-за происходящего страна нуждается в помощи и внешней поддержке для урегулирования ситуации.
К слову, далеко не все жители западных государств довольны наплывом украинских беженцев. Некоторые жалуются на хамское поведение мигрантов.
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