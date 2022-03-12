Страны переживают серьезнейший кризис

Спецоперация на Украине привела к большим проблемам в Европе. Такое заявление сделал глава МИД Молдавии Николай Попеску.

Он отметил, что это привело к самому масштабному гуманитарному кризису в Молдавии и европейских государствах за последние несколько десятилетий. Страны столкнулись с большим наплывом беженцев.

По его словам, молдавско-украинская граница будет открыта для тех, кто пытается сбежать из Украины. Сейчас в страну приехало 300 тысяч беженцев, треть из которых осталась в Молдавии. Их размещают в своих домах граждане.

Попеску указал, что из-за происходящего страна нуждается в помощи и внешней поддержке для урегулирования ситуации.

К слову, далеко не все жители западных государств довольны наплывом украинских беженцев. Некоторые жалуются на хамское поведение мигрантов.

В Польше автобусы с украинскими гражданами и вовсе встретили ругательствами.