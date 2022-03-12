Украинской власти осталось не долго, уверяют в Америке

Американские конгрессмены не верят, что украинская власть имеет хотя бы малейшие шансы выстоять в противостоянии с Россией. Об этом, как заявил Даррелл Исса, они говорят во время закрытых переговоров.

Политик полагает, что развал украинской власти в существующих условиях произойдет быстро. Зеленский бы это прекрасно знал, но, как отметил Исса в эфире Fox News, на секретных переговорах в США, к счастью, он не присутствует.

"(На переговорах – прим. редкации) неоднократно говорилось, что у него нет шансов", – приводит его слова РИА "Новости".

Конгрессмен полагает, что помощь, которую сейчас пытается оказать Вашингтон Киеву не несет за собой никакой фактической пользы. Одновременно он считает, что власти США поступили неблагоразумно, введя против России санкции из-за спецоперации.

После обострения ситуации на Украине 24 февраля Владимир Зеленский неоднократно призывал США и европейские страны к решительным действиям – не только полномасштабным санкциям, но и реальным шагам по защите украинского государства.

По итогу власти Незалежной разочаровались и в ЕС, который оказался не готов принимать Украину в свои ряды ради защиты, и в НАТО, чью позицию глава украинского МИД и вовсе назвал "не заслуживающей уважения".