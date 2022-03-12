Незалежная считает, что осталось только давить Москву санкциями до конца

Активы Центрального банка Российской Федерации, замороженные на Западе, якобы уже зарезервированы для официального Киева. Соответствующее заявление сделал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Как уточнил украинский чиновник, речь о средствах, замороженных коллективным Западом от "страны-агрессора" – это активы, превышающие в сумме 300 миллиардов долларов.

Вместе с тем Устенко заявил, что западным государствам необходимо отказаться от импорта нефти из Российской Федерации, а также применить вторичные санкционные меры в отношении официальных лиц и стран, которые "не придерживаются ограничений", уже введенных Западом.

Советник Зеленского считает, что нужно в срочном порядке ужесточить экономические рестрикции против России, так как последняя все еще способна поддерживать собственную "военную машину". И экономическое состояние "агрессора" до сих пор в норме.

"Российская экономика на самом деле еще более-менее окей. Мы хотим большего. Больше санкций, которые нужно немедленно вводить", – высказался советник президента Украины.

Офис Зеленского не теряет надежд на успешную реализацию своего санкционного кейса по привлечению замороженных активов российского Центробанка – Киев желает получить средства для восстановления украинской экономики и инфраструктуры. Однако Запад не спешит идти навстречу.

А до этого заместитель главы министерства экономики Украины Денис Кудин заявил, что Киев разрабывает механизм по конфискации арестованных 415 миллиардов долларов золотовалютного резерва российского ЦБ в свою пользу – в ведомстве считают, что этого хватит на покрытие понесенных потерь.