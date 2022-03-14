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Ситуация на территории украинского государства продолжает усугубляться. Местные националисты не задумываются о безопасности населения и готовы идти на любые преступления.
Так, сегодня, 14 марта, стало известно о диверсии, которую боевики нацбатов организовали накануне на территории Авдеевского коксохимического комбината в Донецкой области, передает интернет-издание URA.RU.
Сообщается, что при отступлении злодеи устроили пожар, и ядовитый дым распространился на соседние населенные пункты. Такую информацию приводит телеканал "360".
"Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию событий на территории украинского государства.
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