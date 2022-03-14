Украинские боевики устроили диверсию на химическом комбинате

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В результате чрезвычайного происшествия начался пожар

Ситуация на территории украинского государства продолжает усугубляться. Местные националисты не задумываются о безопасности населения и готовы идти на любые преступления.

Так, сегодня, 14 марта, стало известно о диверсии, которую боевики нацбатов организовали накануне на территории Авдеевского коксохимического комбината в Донецкой области, передает интернет-издание URA.RU.

Сообщается, что при отступлении злодеи устроили пожар, и ядовитый дым распространился на соседние населенные пункты. Такую информацию приводит телеканал "360".

"Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию событий на территории украинского государства.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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