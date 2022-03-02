Минобороны впервые озвучило данные по потерям России в ходе спецоперации на Украине

Минобороны впервые озвучило данные по потерям России в ходе спецоперации на Украине
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
В военном ведомстве раскрыли число погибших и раненых

Минобороны впервые обнародовало данные по потерям России во время военной спецоперации на Украине. Как сообщили в военном ведомстве, погибло 498 российских военных. Ранено 1597 человек.

"Семьям погибших оказывается вся возможная помощь",

– сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.  

Раскрыта также информация по потерям украинской стороны. Убито свыше 2870 националистов и военных. Ранения получили порядка 3700 человек. Согласно подтвержденной информации, число пленных – 572 человека.

В Минобороны распространившиеся ранее сообщения о "неисчислимых" потерях России в ходе спецоперации на Украине назвали "целенаправленной дезинформацией".

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Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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