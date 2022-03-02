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Минобороны впервые обнародовало данные по потерям России во время военной спецоперации на Украине. Как сообщили в военном ведомстве, погибло 498 российских военных. Ранено 1597 человек.
"Семьям погибших оказывается вся возможная помощь",
– сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Раскрыта также информация по потерям украинской стороны. Убито свыше 2870 националистов и военных. Ранения получили порядка 3700 человек. Согласно подтвержденной информации, число пленных – 572 человека.
В Минобороны распространившиеся ранее сообщения о "неисчислимых" потерях России в ходе спецоперации на Украине назвали "целенаправленной дезинформацией".
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