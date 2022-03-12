Высокопоставленные политики обсудили украинский кризис по телефону

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц позвонили Владимиру Путину, чтобы обсудить спецоперацию России на Украине. Подробности переговоров сообщили в Кремле.

Российский лидер указал на многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права: расправы над несогласными без суда, взятие мирных жителей в заложники и использование их в качестве живого щита, а также размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах.

Владимир Путин подчеркнул, что националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, пытаются запугать граждан Украины перед попытками эвакуироваться.

Глава России обратился к Макрону и Шольцу с просьбой оказать давление на киевские власти, чтобы подобные провокации были прекращены.

Также Путин рассказал представителям Франции и Германии прошедшей серии переговоров между российской и украинской стороной в видеоформате. Политики договорились продолжать консультации по теме.