Путин обратился к Макрону и Шольцу с просьбой

Путин обратился к Макрону и Шольцу с просьбой
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Высокопоставленные политики обсудили украинский кризис по телефону

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц позвонили Владимиру Путину, чтобы обсудить спецоперацию России на Украине. Подробности переговоров сообщили в Кремле. 

Российский лидер указал на многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права: расправы над несогласными без суда, взятие мирных жителей в заложники и использование их в качестве живого щита, а также размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах.

Владимир Путин подчеркнул, что националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, пытаются запугать граждан Украины перед попытками эвакуироваться. 

Глава России обратился к Макрону и Шольцу с просьбой оказать давление на киевские власти, чтобы подобные провокации были прекращены. 

Также Путин рассказал представителям Франции и Германии прошедшей серии переговоров между российской и украинской стороной в видеоформате. Политики договорились продолжать консультации по теме. 

Источник: сайт Президента России ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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