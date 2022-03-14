Города Украины могут перейти под полный контроль ВС РФ – Песков

Города Украины могут перейти под полный контроль ВС РФ – Песков
Дмитрий Песков. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеПушилин обещал отомстить ВСУ за удар по Донецку
В Кремле подчеркнули, что план спецоперации будет выполнен в полном объеме

В Вооруженных силах России не исключают, что крупные украинские города могут быть взяты под полный контроль. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 14 марта.

На вопрос журналистов, планируют ли силы российской армии занимать города на Украине, Песков ответил, что это возможно. Но указал, что безопасность населения этих городов будет обеспечиваться "максимально".

При этом в Кремле подчеркнули, что все планы по демилитаризации и денационализации Украины будут реализованы "в утвержденные ранее сроки в полном объеме". Когда спецоперация должна быть закончена, Песков не уточнил.

Комментируя гибель мирных жителей Донецка в результате удара ВСУ ракетой "Точка-У" 14 марта, Песков назвал это "атакой на гражданское население" и предположил, что киевское командование совершило этот акт по "подсказке заокеанских хозяев". Он напомнил про "безжалостный стиль американских властей", устраивавших ковровые бомбардировки Югославии, удары по свадьбам в Афганистане и Ираке. По его оценке, на Западе ни во что не ставят жизни мирных граждан, добиваясь своих целей.

Военная спецоперация по защите республик Донбасса и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Главные события – в онлайн-трансляции "Утра".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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