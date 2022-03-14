Ведущий пары прикрыл товарища своим самолетом

В очередной раз российские военные, принимающие участие в спецоперации по защите мирных граждан независимых ДНР и ЛНР, отличились героизмом и высоким профессионализмом. Так, один из пилотов ВКС РФ смог не только вывести самолет из боя после прямого попадания украинской ракеты, но и спас технику.

Подробности этого инцидента Министерство обороны раскрыло в понедельник, 14 марта. По информации ведомства, в зоне выполнения специальной военной операции ракетной атаке подвергся штурмовик Су-25, следующий вторым в паре. Самолет обстреляли с земли из ПЗРК.

Однако летчик, пилотирующий боевую машину, не стал катапультироваться и вывел из-под обстрела поврежденный самолет. Особый героизм также проявил ведущий пары, подполковник Денис Литвинов. Он совершил перестроение, чтобы своим штурмовиком прикрыть товарища, который не выдержал бы второго попадания ракеты.

Как уточнили в Министерстве обороны, второй летчик смог визуально обнаружить вторую украинскую ракету и выпустил тепловую ловушку, которая увела снаряд в сторону. Он отключил поврежденный двигатель и пошел на рискованную посадку. При отказе систем управления самолетом офицеру пришлось действовать по командам первого, прикрывающего пилота.

В МО РФ уже подтвердили, что посадка была выполнена грамотно. Благодаря действиям ведущего пары, по данным ведомства, удалось сохранить не только жизнь офицера ВКС, но и боевую машину. Оба летчика представлены к государственным наградам. Ведомство распространило видео с поврежденным штурмовиком.

Ранее МИД России обозначил главное условие урегулирования ситуации на Украине.