Летчик-ас посадил подбитый украинскими силовиками штурмовик - видео

Летчик-ас посадил подбитый украинскими силовиками штурмовик - видео
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий пары прикрыл товарища своим самолетом

В очередной раз российские военные, принимающие участие в спецоперации по защите мирных граждан независимых ДНР и ЛНР, отличились героизмом и высоким профессионализмом. Так, один из пилотов ВКС РФ смог не только вывести самолет из боя после прямого попадания украинской ракеты, но и спас технику.

Подробности этого инцидента Министерство обороны раскрыло в понедельник, 14 марта. По информации ведомства, в зоне выполнения специальной военной операции ракетной атаке подвергся штурмовик Су-25, следующий вторым в паре. Самолет обстреляли с земли из ПЗРК. 

Однако летчик, пилотирующий боевую машину, не стал катапультироваться и вывел из-под обстрела поврежденный самолет. Особый героизм также проявил ведущий пары, подполковник Денис Литвинов. Он совершил перестроение, чтобы своим штурмовиком прикрыть товарища, который не выдержал бы второго попадания ракеты.

 

 

Как уточнили в Министерстве обороны, второй летчик смог визуально обнаружить вторую украинскую ракету и выпустил тепловую ловушку, которая увела снаряд в сторону. Он отключил поврежденный двигатель и пошел на рискованную посадку. При отказе систем управления самолетом офицеру пришлось действовать по командам первого, прикрывающего пилота.

В МО РФ уже подтвердили, что посадка была выполнена грамотно. Благодаря действиям ведущего пары, по данным ведомства, удалось сохранить не только жизнь офицера ВКС, но и боевую машину. Оба летчика представлены к государственным наградам. Ведомство распространило видео с поврежденным штурмовиком.

Ранее МИД России обозначил главное условие урегулирования ситуации на Украине.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

МИД России обозначил главное условие урегулирования ситуации на Украине

РФ не видит оснований для размещения миротворцев ООН

"Не должна прогибаться": Россия отказалась менять курс из-за давления Запада

Москва не собирается выпрашивать отмену санкций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей