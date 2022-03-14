"Непредвиденные обстоятельства": Зеленский отказался выступать на заседании ПАСЕ

"Непредвиденные обстоятельства": Зеленский отказался выступать на заседании ПАСЕ
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
продолжениеНазвано условие для личной встречи Путина и Зеленского
У гаранта появились куда более важные дела

Украинский лидер Владимир Зеленский не имеет в настоящее время возможности выступить на внеплановой сессии ПАСЕ, которая запланирована на 14 марта. Соответствующее заявление сделал глава ассамблеи, сообщивший остальным присутствующим участникам, что президента заменит глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

Парламентская ассамблея решила провести в эстренном порядке заседание из-за ситуации на Украине. На повестке встречи последствия специальной операции Российской Федерации. Как указал председатель ассамблеи Тини Кокс, причиной отсутствия Зеленского станут "непредвиденные обстоятельства".

Кокс также уточнил в ходе открытия сессии ПАСЕ, что выступление Шмыгаля пройдет в 16:00 по Парижу (18:00 по московскому времени).

Напомним, спецоперация вооруженных сил Российской Федерации на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, цель заключается в защите населения, столкнувшегося с геноцидом со стороны политического руководства Украины. Для этого ВС РФ проводят "демилитаризацию и денацификацию", планируется предание суду всех преступников, причастных к преступлениям в отношении населения Донбасса. Удары, отмечают в министерстве обороны России, наносятся лишь по объектам военной инфраструктуры и украинским вооруженным силам. Продолжается наступление ЛДНР.

По словам президента Украины, с 24 февраля потери личного состава ВСУ составили примерно 1300 военнослужащих. Несколькими днями ранее глава государства впервые сделал официальное заявление по поводу погибших в рядах украиснкой армии. Данные, однако, разнятся с цифрами, озвученными в министерстве обороны России.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

МИД России обозначил главное условие урегулирования ситуации на Украине

РФ не видит оснований для размещения миротворцев ООН

"Не должна прогибаться": Россия отказалась менять курс из-за давления Запада

Москва не собирается выпрашивать отмену санкций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей