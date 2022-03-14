У гаранта появились куда более важные дела

Украинский лидер Владимир Зеленский не имеет в настоящее время возможности выступить на внеплановой сессии ПАСЕ, которая запланирована на 14 марта. Соответствующее заявление сделал глава ассамблеи, сообщивший остальным присутствующим участникам, что президента заменит глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

Парламентская ассамблея решила провести в эстренном порядке заседание из-за ситуации на Украине. На повестке встречи последствия специальной операции Российской Федерации. Как указал председатель ассамблеи Тини Кокс, причиной отсутствия Зеленского станут "непредвиденные обстоятельства".

Кокс также уточнил в ходе открытия сессии ПАСЕ, что выступление Шмыгаля пройдет в 16:00 по Парижу (18:00 по московскому времени).

Напомним, спецоперация вооруженных сил Российской Федерации на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, цель заключается в защите населения, столкнувшегося с геноцидом со стороны политического руководства Украины. Для этого ВС РФ проводят "демилитаризацию и денацификацию", планируется предание суду всех преступников, причастных к преступлениям в отношении населения Донбасса. Удары, отмечают в министерстве обороны России, наносятся лишь по объектам военной инфраструктуры и украинским вооруженным силам. Продолжается наступление ЛДНР.

По словам президента Украины, с 24 февраля потери личного состава ВСУ составили примерно 1300 военнослужащих. Несколькими днями ранее глава государства впервые сделал официальное заявление по поводу погибших в рядах украиснкой армии. Данные, однако, разнятся с цифрами, озвученными в министерстве обороны России.