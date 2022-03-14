Главе Незалежной необходимо определиться с целями для такого контакта с лидером РФ

Стремящемуся к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому нужно определиться с целью – ради чего он так жаждет этого диалога. Об этом заявила политический обозреватель и публицист Наталия Елисеева.

В Москве, напомнила она, не раз указывали, что переговоры "ради переговоров" не имеют никакого смысла, передает телеканал "360".

Эксперт заметила, что Россия со своей стороны неоднократно предлагала условия и цели такой встречи, однако Украина все время отвергает эти предложения.

"К сожалению, говорится обо всем, кроме этих целей, и Зеленский в заявлениях это очень хорошо подчеркивает, что ему это особо сильно не важно, либо он от этого увиливает. И при этом апеллирует к личным переговорам с Путиным", – сказала Елисеева.

Она предположила, что встреча лидеров РФ и Незалежной все-таи может состояться, но у переговоров должна быть предметность. Однако сейчас нет предпосылок для личного контакта между Путиным и Зеленским.

Напомним, на днях экс-комик выразил желание провести переговоры с главой России где-нибудь в Израиле.



Можно спрогнозировать, что после сегодняшнего варварского удара ВСУ по мирному населению Донецка подобная встреча вообще не имеет перспектив в ближайшем будущем.

