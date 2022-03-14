Лидер Незалежной может употреблять или алкоголь, или кокаин

Последние выступления, видеообращения к нации и выходы к СМИ президента Украины Владимира Зеленского могут свидетельствовать о его неадекватном поведении, что никак не соответствует той ситуации, в которой находится страна. Свою точку зрения на происходящее сейчас с лидером Незалежной представил врач-нарколог Олег Стеценко.

Он отметил, что невозможно без анамнеза точно определить, чем вызвано то состояние, в котором пребывает украинский верховный главнокомандующий, периодически появляющийся на публике. Возможно, это эмоциональный шок или какие-то вещества. При этом, эмоциональный шок после начала спецоперации ВС РФ должен был уже давно пройти, считает эксперт.

"А он не меняется, что настораживает. Поэтому, вероятнее всего, он что-то употребляет", – предположил Стеценко.

В интервью РИА ФАН врач-нарколог отказался точно назвать, чем себя "поддерживает" Владимир Александрович. По его мнению, лидер Незалежной может принимать как алкоголь, так и запрещенные вещества. Например, когда он обращается к президенту РФ Владимиру Путину со словами "ты меня уважаешь или нет?", здесь явно можно говорить об опьянении.

"А так, скорее всего, какие-то стимуляторы, возможно кокаин", – продолжил специалист.

В любом случае, подчеркнул он, состояние главы государства опасно для исполнения им своей высокой должности, поскольку пан Зеленский не контролирует действительность, воспринимает все как компьютерную игру или анимационное кино. Поэтому лидер нации произносит неуместные шутки, а в его глазах присутствует странный блеск, иногда в разговоре с журналистами он не может сосредоточиться на вопросах, не говоря уже об ответах.

"Опасно это тем, что он совершенно не отдает себе отчет в реальности происходящего. Для него сейчас весь мир - это мультик. Он в таком состоянии, что ему все кажется нарисованным", – заметил Стеценко.

Нарколог добавил, что в психиатрии это поведение называется дереализацией. Специалист не может понять, почему на такое состояние пана Зеленского не реагируют те западные лидеры и политики, с которыми украинский президент разговаривает по телефону чуть ли не в ежедневном режиме.

Напомним, ранее другой специалист врач-нарколог, психотерапевт Василий Шуров также высказал мысль, что глава соборной в последние две недели употребляет или алкоголь, или седативные препараты. Поэтому перед журналистами он появляется в довольно неприглядном виде – с заплетающимся языком, мутными глазами и "зависающей" реакцией.

