Власти Незалежной мстят за неспособность противостоять армиям ДНР и ЛНР

Удар ВСУ по центру Донецка ракетой "Точка-У" был спланирован заранее. Скорее всего, он стал ответом киевского режима на требование Москвы по демилитаризации и денацификации Украины. С таким предположением последних действий постмайданных вождей выступил президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности "Содружество миротворец" Михаил Аничкин.

По его мнению, сегодняшний удар по гражданскому населению столицы ДНР был подготовлен заранее.

"В данном случае мы можем считать это ответом на требования России по демилитаризации Украины. Это в духе всех этих националистических формирований. Националисты всегда ассоциируются с террористами", – заявил "Ленте.ру" эксперт.

Этой атакой на мирный город Киев, возможно, мстил или проявил слабость за неспособность оказать сопротивление армиям ДНР и ЛНР на поле боя.

"Фактически, они выражают обиду за свои поражения на мирном населении. А это уже военное преступление", – подчеркнул Аничкин.

Он уверен, что нынешнюю атаку в ВСУ готовили давно, а лидеры украинских нацбатальонов сыпали угрозами в адрес республик Донбасса. Они предусматривали ликвидацию "всего мирного населения Донецка и Луганска", резюмировал эксперт.

Напомним, военные ВСУ нанесли удар ракетой "Точка-У" по центру столицы Донецкой Народной Республики примерно в 11:30 в понедельник, 14 марта. По последним данным, погибло 20 человек, почти 30 получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин обещал отомстить украинским военным за атаку на гражданское население Донецка.

