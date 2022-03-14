Гутерреш назвал ядерную войну возможной из-за повышенного уровня боеготовности стратегических сил России

Генсек ООН Антониу Гутерреш весьма кратко прокомментировал сегодняшнюю атаку ВСУ ракетой "Точка У" по Донецку. По его словам, любой удар по гражданской инфраструктуре "вызывает сожаление", передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Зато весьма много наговорил о выделении помощи украинцам из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН. Организация собралась предоставить $40 млн "уязвимым слоям населения".

"Это финансирование поможет доставить в страну необходимые запасы продуктов питания, воды, лекарств и другой жизненно важной помощи, а также предоставить денежную помощь", – цитирует РИА "Новости" португальца.

Кроме того он решил подлить масла в огонь страха европейцев перед Третьей мировой войной. Господин Гутерреш заявил, что перспектива ядерного конфликта "снова оказалась в области возможного". Свой вывод он сделал из абсолютно законного шага Москвы в плане обеспечения безопасности России.

"Повышение уровня боевой готовности российских ядерных сил – леденящее кровь событие", – сказал политик.

Также он призвал обеспечить безопасность и защиту ядерных объектов на Украине и "встать на путь дипломатии и мира".

Напомним, в понедельник, 14 марта, в 11:30 военные ВСУ нанесли удар ракетой "Точка-У" по центру Донецка. По последним данным, погибло 20 человек, почти 30 получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин обещал отомстить вэсэушникам за атаку на гражданское население столицы республики.

Позже сегодня Народная милиция ДНР сообщила, что к ней в руки попал ноутбук украинских войск с информацией о целях ударов "Точкой-У", среди них – Дом правительства, радиотелецентр и военкомат.

В НМ отметили, что сегодняшняя атака была осуществлена "националистами 19-й ракетной бригады ВСУ с северо-западного направления, из окрестностей населенного пункта Красноармейск", который сейчас еще остается под контролем киевсккого режима.

