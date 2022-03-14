Над проектом урегулирования конфликта в мятежном регионе работали предприниматели, активисты и промышленники

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от плана свергнутого в результате госпереворота четвертого лидера страны Виктора Януковича и его сподвижников по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сам беглый экс-глава государства сообщил в интервью РИА "Новости".

По его словам, в инициативную группу вошли промышленники, бизнесмены и активисты, которые контактировали с командой действующего лидера нации. Были проведены ряд встреч, где и окружению пана Зеленского и представили план действий.

В частности, в него входило подписание мирного соглашения, создание международного фонда восстановления ДНР и ЛНР, а также их реинтеграция на Украину. Кроме того, проект включал договор о гарантиях безопасности, который должны были подписать США и Россия.

Однако экс-комик отказался от этого предложения.

"Договорились, что после изучения нам дадут ответ. Ответ поступил очень скоро: "Нас это не интересует". Мои ребята возмущались: если им не интересен мир, тогда пусть ответят, в чем их интерес", – рассказал Виктор Федорович.

Янукович вспомнил, как украинцы сами описывали ситуацию в стране: при экс-главе Незалежной Петре Порошенко было не сладко, при Зеленском стало не смешно.



При этом, считает беглый лидер нации, еще остается шанс остановить трагедию в Незалежной.

Напомним, ВС России с 24 февраля проводят военную спецоперацию по защите ДНР и ЛНР, а также по демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее в понедельник, 14 марта, нацистский режим Киева нанес удар ракетой "Точка-У" по центру Донецка. По последним данным, погибли 20 мирных жителей столицы Донецкой Народной Республики, около 30 получили ранения.

В связи с бесчеловечной атакой на мирное население Донбасса Минобороны РФ предупредило власти соборной, что в ответ российские силы начнут уничтожать ОПК Украины. Ведомство призвало граждан Незалежной, которые работают на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов покинуть потенциально опасные зоны.

