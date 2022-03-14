В Москве обещали и дальше наносить точечные удары по базам в Незалежной, аналогичным в Старичах и на полигоне Яворовский

Минобороны РФ предупредило всех иностранных "солдат удачи", которые хотят поучаствовать на стороне киевского режима в конфликте с Донбассом, что ВС России никого из них прощать там не будут. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник, 14 марта.

Он подчеркнул, что в министерстве располагают информацией о местонахождении всех прибывших в Незалежную зарубежных наемников, собирающихся воевать с российскими военными.

"Хотим повторно предупредить: никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они не находились", – сказал Конашенков.

Генерал-майор указал, что ВС РФ уже нанесли такие точечные удары по скоплениям западных боевиков буквально накануне, 13 марта, – были атакованы учебные центры в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский во Львовской области.

По его словам, некоторые страны буквально на государственном уровне поощряют участие своих граждан в качестве наемников киевского режима в боевых действиях против группировки ВС России. Вся ответственность за гибель данной категории иностранцев в соборной полностью лежит на руководителях этих государств, подытожил Конашенков.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате вчерашних ночных точечных ударов были уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия зарубежного вооружения.

В соцсетях появилось видео одного из выживших в Яворове "солдат удачи". Напуганный и плачущий француз по имени Микаэль сообщает, что он пережил во время удара ВС РФ.

"Среди погибших есть мои друзья, так что удираем от туда. База была уничтожена. Мне нужно собраться. Вот, уничтоженная база, и там тоже бомбили", – со слезами говорит забывший Наполеона француз.

По его словам, на полигоне были сотни наемников, в том числе американцев.

"Сто процентов кто-то продал информацию о нашей базе", – наивно полагает иностранец, искренне думая, что в Москве не в курсе нахождения полигонов на Украине.

