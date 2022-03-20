Сообщается, что ликвидированы более 100 военнослужащих и боевиков

Сегодня, 20 марта, стало известно об успешном проведении ракетного удара Воздушно-космических сил Российской Федерации по центру подготовки наемников, расположенному на территории украинского государства. Речь идет о базе, находящейся под Житомиром. Сообщается, что там были сконцентрированы иностранные наемники.



Такой информацией с общественностью поделился официальный представитель главного оборонного ведомства нашей страны Игорь Конашенков. Генерал-майор сообщил, что ликвидировать вражеское гнездо удалось с помощью высокоточных ракет воздушного базирования.

По предоставленным представителем Министерства обороны Российской Федерации данным, в результате проведения успешной операции по ликвидации базы противника были уничтожены более 100 военнослужащих и боевиков.

"Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию событий, разворачивающихся на территории украинского государства после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Незалежной.