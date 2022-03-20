Курс рубля
- Финансист заявил о скором крахе доллара
- Эксперт оценил будущее рубля при сговоре США с Китаем
- Какая валюта заменит доллар: эксперт все разъяснил
Французский ветеран Эрван
Кастель, пополнивший ряда Народной милиции в Донбассе в 2014 году, высказался
об истерике западных журналистов и наглом вранье о России.
Доброволец указал на усилившийся поток дезинформации в зарубежных СМИ после начала спецоперации, призванной защитить жителей ЛДНР. Он напомнил о трагедии в Донецке – по центру города украинская сторона ударила ракетой "Точка-У". Жертвами атаки стали свыше 20 человек, больше трех десятков жителей пострадали. Француз рассказал, как увидел репортажные снимки с улиц Донецка в итальянской прессе – в материале утверждалось, что фото сделаны во время "бомбежки" Киева нашими военными.
"…западная общественность потребляет все. Это пир вранья", – констатировал он.
Причина заключается в том, что на Западе большая часть публики выходит из школы с довольно низким уровнем образования. Поэтому прессе легко внушить общественности самые абсурдные мысли.
"Это полный абсурд, безграничная истерия, враньё",
– резюмировал Кастель.
США прорабатывают все возможные способы борьбы с нашей страной
Москве удалось пресечь кровожадные планы недружественных стран