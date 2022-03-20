"Безграничная истерия": проживший восемь лет в Донбассе француз разоблачил вранье Запада

"Безграничная истерия": проживший восемь лет в Донбассе француз разоблачил вранье Запада
Фото: Bai Xueqi/XinHua/www.globallookpress.com
Доброволец оценил позицию зарубежных СМИ после начала спецоперации

Французский ветеран Эрван Кастель, пополнивший ряда Народной милиции в Донбассе в 2014 году, высказался об истерике западных журналистов и наглом вранье о России.

Доброволец указал на усилившийся поток дезинформации в зарубежных СМИ после начала спецоперации, призванной защитить жителей ЛДНР. Он напомнил о трагедии в Донецке – по центру города украинская сторона ударила ракетой "Точка-У". Жертвами атаки стали свыше 20 человек, больше трех десятков жителей пострадали. Француз рассказал, как увидел репортажные снимки с улиц Донецка в итальянской прессе – в материале утверждалось, что фото сделаны во время "бомбежки" Киева нашими военными.

"…западная общественность потребляет все. Это пир вранья", – констатировал он.

Причина заключается в том, что на Западе большая часть публики выходит из школы с довольно низким уровнем образования. Поэтому прессе легко внушить общественности самые абсурдные мысли.

"Это полный абсурд, безграничная истерия, враньё",

– резюмировал Кастель.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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