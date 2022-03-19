"НАТО, вон!": болгары устроили массовый митинг в поддержку спецоперации России

"НАТО, вон!": болгары устроили массовый митинг в поддержку спецоперации России
Фото: www.pixabay.com
Далеко не всех устраивает поведение Вашингтона

Главной темой мировой повестки сейчас является специальная военная операция, которую Москва проводит для защиты молодых донбасских республик. Многие европейские страны по примеру своего старшего товарища США выступили против действий России. Однако в Европе остались и суверенные государства, которые желают самостоятельно определять свою судьбу. По крайней мере, о таких позициях заявляют простые граждане. Так, в нескольких городах Болгарии прошли массовые митинги против участия государства в вооружении Украины.

Многие простые болгары выражают свою поддержку нашей стране. Люди негативно реагируют на попытки Евросоюза как можно сильнее надавить на Россию. Пророссийские митинги прошли в нескольких городах этого европейского государства, в частности, в Софии и Варне.

"НАТО, вон!" – скандируют активисты.

Жители Болгарии солидарны с Российской Федерацией в ее стремлении провести полную денацификацию и демилитаризацию украинского государства. Во время митинга активисты размахивали российскими и болгарскими флагами. Так люди стараются заявить о своей позиции и подчеркивают, что далеко не все европейцы согласны с антироссийскими действиями Брюсселя и Вашингтона.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Частное решение трех европейских лидеров по Украине вызвало в ЕС "скрежет зубов" - СМИ

Официальным лицам придется объясняться перед коллегами за свою авантюру

Ведьма Елена Голунова предрекла миру тяжелые испытания в 2022 году

Яновидящая увидела смерти людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей