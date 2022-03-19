Далеко не всех устраивает поведение Вашингтона

Главной темой мировой повестки сейчас является специальная военная операция, которую Москва проводит для защиты молодых донбасских республик. Многие европейские страны по примеру своего старшего товарища США выступили против действий России. Однако в Европе остались и суверенные государства, которые желают самостоятельно определять свою судьбу. По крайней мере, о таких позициях заявляют простые граждане. Так, в нескольких городах Болгарии прошли массовые митинги против участия государства в вооружении Украины.



Многие простые болгары выражают свою поддержку нашей стране. Люди негативно реагируют на попытки Евросоюза как можно сильнее надавить на Россию. Пророссийские митинги прошли в нескольких городах этого европейского государства, в частности, в Софии и Варне.

"НАТО, вон!" – скандируют активисты.

Жители Болгарии солидарны с Российской Федерацией в ее стремлении провести полную денацификацию и демилитаризацию украинского государства. Во время митинга активисты размахивали российскими и болгарскими флагами. Так люди стараются заявить о своей позиции и подчеркивают, что далеко не все европейцы согласны с антироссийскими действиями Брюсселя и Вашингтона.