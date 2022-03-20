Песня Газманова заставила американских журналистов вздрогнуть от ужаса

Песня Газманова заставила американских журналистов вздрогнуть от ужаса
Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Издание обратило внимание на многотысячную толпу, присутствовавшую на концерте

18 марта в России состоялись праздничные мероприятия, посвященные годовщине исторического воссоединения страны с Крымом, который вошел в состав Российской Федерации после референдума, проведенного весной 2014 года.

Во время праздничного концерта, посвященного громкому и историческому для страны событию, выступил исполнитель Олег Газманов с песней "Сделан в СССР". На это событие обратили внимание журналисты американского Fox News.

"Более 200 000 человек находились на стадионе "Лужники" на концерте. На мероприятии выступил певец Олег Газманов, исполнивший песню "Сделан в СССР" со вступительными строками "Украина и Крым, Беларусь и Молдова – это все моя страна", – говорится в публикации.

Такие строки явно заставила американцев понервничать. На ситуацию отреагировали и российские медиа. К примеру, Ольга Скабеева заявила, что американские журналисты, вероятнее всего, посчитали песню Олега Газманова неким стремлением политического руководства страны к возрождению Советского Союза.

Сам Олег, кстати, не так давно рассказал, что столкнулся с "мегатоннами гадостей" от разного рода интернет-пользователей, которые переходят на личности и начинают его поливать грязью в социальных сетях. Артист сообщил, что его такая ситуация не выводит из себя, однако приятного в этом мало. Исполнитель хита "Москва, звонят колокола" сообщил, что проблема в другом: неизвестные зачем-то что-то строчат про его семью – это главная и основная причина беспокойства Газманова, который хотел бы оградить родных и близких от потоков грязи, которая сейчас летает по Интернету так, как никогда.

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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