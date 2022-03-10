"Мегатонны гадости": Газманов рассказал о своем гражданстве

"Мегатонны гадости": Газманов рассказал о своем гражданстве
Олег Газманов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец заявил, что никуда уезжать из родной страны не собирается

Народный артист России Олег Газманов, по слухам, якобы имеет гражданство Израиля. Поползли некие новости о том, что музыкант уже давно там облюбовал себе место и покинул РФ. Однако исполнитель заверил, что все в порядке. Он там же, где и был – дома.

Исполнитель хита "Есаул" заявил в социальных сетях, что буквально недавно появилось сообщение о том, что у него якобы имеется израильское гражданство. Хотя сам артист остается у себя дома в России – там и живет, и работает, и сочиняет музыку. И уезжать Олег никуда не собирается.

Газманов признался, что собирался подарить супруге на день рождения путешествие на Ямайку. Однако в свете "недавних событий", считает артист, поездка бы вызвала недоумение. А потому решили остаться дома.

Олег заявил, что не желает никому давать повод усомниться в его верности стране – ни отечественным, ни зарубежным медиа, ни противникам России. А все хамские комментарии с трехэтажным матом в соцсетях он точно вытерпит. Хотя и намерен оградить семью от изрыгаемых проклятий и сквернословий, потому что жена и дочка столкнулись с "метагоннами гадостей".

Успел высказаться на эту тему и пиарщик Олега Сергей Гвоздев – рассказал, что речь идет об очередном фейке из социалных сетей. На деле артист никуда не уезжал из России. В телеграм-каналах, откуда и пошла история, гуляет множество новостей, проверить которые целиком не всегда представляется возможным. Более того, у Газманова даже отсутствуют все предпосылки для того, чтобы возникло желание получить гражданство Израиля.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

Историк озвучила последствия российской спецоперации на Украине

Россия борется с мировой гегемонией США

Источники раскрыли решение Европы по вступлению Украины в ЕС

Париж не стремится к расширению европейских границ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей