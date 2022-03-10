Певец заявил, что никуда уезжать из родной страны не собирается

Народный артист России Олег Газманов, по слухам, якобы имеет гражданство Израиля. Поползли некие новости о том, что музыкант уже давно там облюбовал себе место и покинул РФ. Однако исполнитель заверил, что все в порядке. Он там же, где и был – дома.

Исполнитель хита "Есаул" заявил в социальных сетях, что буквально недавно появилось сообщение о том, что у него якобы имеется израильское гражданство. Хотя сам артист остается у себя дома в России – там и живет, и работает, и сочиняет музыку. И уезжать Олег никуда не собирается.

Газманов признался, что собирался подарить супруге на день рождения путешествие на Ямайку. Однако в свете "недавних событий", считает артист, поездка бы вызвала недоумение. А потому решили остаться дома.

Олег заявил, что не желает никому давать повод усомниться в его верности стране – ни отечественным, ни зарубежным медиа, ни противникам России. А все хамские комментарии с трехэтажным матом в соцсетях он точно вытерпит. Хотя и намерен оградить семью от изрыгаемых проклятий и сквернословий, потому что жена и дочка столкнулись с "метагоннами гадостей".

Успел высказаться на эту тему и пиарщик Олега Сергей Гвоздев – рассказал, что речь идет об очередном фейке из социалных сетей. На деле артист никуда не уезжал из России. В телеграм-каналах, откуда и пошла история, гуляет множество новостей, проверить которые целиком не всегда представляется возможным. Более того, у Газманова даже отсутствуют все предпосылки для того, чтобы возникло желание получить гражданство Израиля.