Артистка подалась в волонтеры

Музыкальная исполнительница Вера Брежнева в спешке покинула Россию после начала специальной операции в Донбассе, объявленной политическим руководством в Кремле еще в конце февраля. Хотя, по некоторым данным, семья звезды – продюсер и певец Константин Меладзе с детьми – остались в Киеве.

Женщина регулярно выходит в социальные сети и даже рассказывает, где находится. Судя по данным из Instagram, Вера сейчас в городе Люблин на востоке Польши. Оказывает беженцам гуманитарную помощь и выкладывает фотографии патриотического содержания с украинскими флагами, заявляя, что добросердечные люди всегда помогают тем, кто бежит подальше от стрельбы, ракет и бомбежек.

Вот и недавно исполнительница сообщила поклонникам в "Сториз", что снова намерена приехать в пункт, "который близок" к ней. На этот раз певица решила взять с собой дочку. Вера также призвала всех желающих присоединиться к волонтерам для оказания гуманитарной помощи беженцам.

"Так что присоединяйтесь к нам в ваших городах!" – подытожила Вера.



А не так давно – в начале марта – Вера выходила на связь с поклонниками в Сети, признавшись, что сейчас супруг с матерью прячутся в подвалах Киева, где на тот момент городская администрация приняла решение о введении комендантского часа. Звезда сообщила, что позаботилась о безопасности детей. И супруг с родительницей, и младшая сестра с семьей прячутся под домами украинской столицы, спасая свои жизни. Ситуация в Киеве осложнилась решением министерства обороны Украины раздать автоматы всем желающим, из-за чего в городе начался разгул бандитизма с всплесками мародерства.

Ранее стало известно, что в подвале прячется и Верка Сердючка.