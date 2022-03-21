ВСУ отказались покинуть город

В рамках специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса Министерство обороны России согласовало с украинской стороной открытие гуманитарных коридоров, которые позволят мирным жителям Мариуполя покинуть город. Более того, ведомство призвало ВСУ сложить оружие и тоже покинуть территорию боевых действий по безопасным маршрутам. Заместитель главы кабмина Незалежной Ирина Верещук ответила на требование МО РФ.

Вице-премьер фактически пренебрегла жизнями украинских солдат. Она заявила, что ни о каком сложении оружия не может быть и речи. Чиновница подчеркнула, что власти уже передали российской стороне соответствующую информацию. Об этом со ссылкой на газету "Украинская правда" сообщает Life.

Важно отметить, что Министерство обороны России приложило максимум усилий для спасения жизней не только мирного населения, но обычных солдат, которые, к сожалению, продолжают выполнять приказы киевской администрации. Скабеева ранее сообщила, что военное ведомство позволило открыть в Мариуполе сразу два гуманитарных коридора.

Жители города могут эвакуироваться как в восточном, так и в западном направлении – на территории, подконтрольные украинским властям. Военным был предложен "исторический выбор": спасти свои жизни, покинув Мариуполь без оружия или остаться с местными нацистами. Киевская администрация, увы, выбрала для ВСУ второй вариант. Отметим, что коридоры открылись в понедельник, 21 марта, утром.

Напомним, ранее в Мариуполе подняли флаг ДНР.