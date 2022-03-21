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Американские исследования на Украине имели четко поставленную цель: специалисты биолабораторий искали способы уничтожения целых этносов без войн. Об этом рассказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Эксперименты, спонсируемые Пентагоном, должны были привести к созданию биологического оружия этнической направленности. Для этого использовались биоматериалы подопытных украинцев и других славян.
Задачей было повлиять на репродуктивную систему женщин и в целом на иммунную систему конкретного этноса, передает RT. В частности, итогом воздействия такого оружия являлась аллергия, непереносимость традиционной пищи, ослабление иммунитета и неспособность организма сопротивляться заболеваниям. Расчет в перспективе был на вымирание целых народов без военных действий.
Ранее на юго-востоке Украине были обнаружены доказательства проведения Пентагоном военно-биологических исследований. В Вашингтоне подтвердили, что американцы "помогали" украинцам в биоразработках, но отрицают, что речь шла об оружии массового поражения.
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