Планировалось, что за несколько десятилетий народ сам вымрет

Американские исследования на Украине имели четко поставленную цель: специалисты биолабораторий искали способы уничтожения целых этносов без войн. Об этом рассказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Эксперименты, спонсируемые Пентагоном, должны были привести к созданию биологического оружия этнической направленности. Для этого использовались биоматериалы подопытных украинцев и других славян.

Задачей было повлиять на репродуктивную систему женщин и в целом на иммунную систему конкретного этноса, передает RT. В частности, итогом воздействия такого оружия являлась аллергия, непереносимость традиционной пищи, ослабление иммунитета и неспособность организма сопротивляться заболеваниям. Расчет в перспективе был на вымирание целых народов без военных действий.

Ранее на юго-востоке Украине были обнаружены доказательства проведения Пентагоном военно-биологических исследований. В Вашингтоне подтвердили, что американцы "помогали" украинцам в биоразработках, но отрицают, что речь шла об оружии массового поражения.