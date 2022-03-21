Эксперт раскрыл всю правду о Незалежной

Экс-советник бывшего американского лидера Дональда Трампа высказался о специальной военной операции по защите мирного населения независимых ДНР и ЛНР. Роджер Стоун раскрыл правду об Украине, которую никогда не расскажет западная пресса. Он поддержал решение президента Владимира Путина, назвав действия Армии России самообороной.

Свою позицию бывший политический консультант Белого дома раскрыл в эфире информагентства Real America’s Voice. Эксперт подчеркнул решение российского лидера о начале спецоперации носит оборонительный, а не наступательный характер. По его словам, американские журналисты не раскрывают для обычных граждан всю правду о Незалежной.

"Украина едва ли похожа на то, о чем нам говорят в СМИ", – заявил Стоун.

По данным издания URA.RU, эксперт признал, что на территории Незалежной, действительно, находятся американские биологические лаборатории. Он отметил, что исследовательские центры финансируются из карманов жителей США. По мнению экс-советника Трампа, в лабораториях "готовят бог знает какую чуму".

Кроме того, Стоун подчеркнул, что на территории Украины базируются "ракетные блоки двойного пуска". В этой связи, по его словам, действия России на Украине следует расценивать как самооборону.

Ранее хамская риторика президента Украины Владимира Зеленского возмутила членов израильского Кнессета.