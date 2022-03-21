Граждане США окончательно разочаровались в своем лидере

Даже украинский президент Владимир Зеленский лучше Джо Байдена. К такому мнению, согласно проведенному Институтом исследований общественного мнения в Миннесоте опросу, склоняются большинство американцев.

Респондентов спрашивали, кто должен стать президентом США в 2024 году. Так вот за второй срок нынешнего главы Белого дома проголосовали 23% опрошенных, за экс-президента США Дональда Трампа – 17%, а за Зеленского больше половины – 51%. Причем украинского лидера поддерживают как сторонники Демократической, так и Республиканской партий США, сообщает издание New Yorker.

"Зеленский оказался лидером президентской гонки 2024 года в Соединенных Штатах. Это может полностью изменить характер американской политики",

– отметил американский юморист Энди Боровиц. Тот факт, что Зеленский родился не в США и плохо говорит по-английски респондентов не смутил – история США знала и не такие прецеденты.

Ранее Зеленский выступил по видеосвязи перед обеими палатами Конгресса США. Большинство американских законодателей аплодировали ему стоя. Позже некоторые сенаторы заметили, что появление киевского лидера перед высоким собранием США в футболке и небритым было проявлением неуважения, но из соображений политической целесообразности в Вашингтоне решили простить украинскому лидеру нарушение этикета.

Напомним, что в Вашингтоне уже предложили причислить Зеленского к лику святых.