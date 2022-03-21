Пекин не оправдал надежд Вашингтона

Прошедший раунд телефонного общения между президентами Китая и США по украинскому кризису вряд ли можно назвать успешным. Си и Байден так и не смогли преодолеть существующие в их позициях противоречия. Такой вывод сделали журналисты издания Politico.

По их мнению, итоги переговоров выявили "углубляющийся разрыв" во взаимоотношениях лидеров, которые еще во времена вице-президентства Байдена складывались не лучшим образом.

Ни угрозы со стороны Вашингтона, ни аргументы американского президента не побудили Си оказать влияние на Россию, чтобы посодействовать прекращению спецоперации на Украине. Напротив, американцы нарвались на неявную критику собственных действий на украинской и европейских территориях, спровоцировавших эскалацию.

"Эта злоба предполагает, что два лидера исчерпали всю оставшуюся добрую волю, созданную их виртуальной встречей в ноябре, и, вероятно, вновь укрепят политику администрации Байдена в отношении Китая, которая направлена на сплочение союзников для противодействия китайскому влиянию в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами", – указывается в статье.

Еще за несколько часов до телефонных переговоров МИД Китая подало сигнал, что ни одно из решений Пекина по украинскому кризису не оправдает надежды Вашингтона. Вместо этого США пришлось столкнуться с неожиданными последствиями – китайское правительство удвоило поддержку действий России на международной арене и стало противодействовать усилиям США, направленным на прекращение спецоперации на Украине.